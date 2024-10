Втора вечер на безредици в Лисабон след убийството на чернокож от полицията (Видео)

За втора поредна вечер покрайнините на португалската столица Лисабон са разтърсени от безредици след полицейска стрелба, при която загина чернокож мъж. Според властите демонстрантите са запалили автобуси и кофи за боклук и са хвърляли камъни срещу силите на реда, предаде Ройтерс, позовавайки се на телевизионни кадри.

Un delincuente africano perdió la vida ayer en un enfrentamiento con la policía portuguesa; en respuesta, supremacistas africanos están quemando las calles.



Estás son imágenes de esta noche en el barrio de Zambujal, en Lisboa

Размириците започнаха в мултикултурния квартал Амадора в покрайнините на Лисабон, след като 43-годишен мъж беше застрелян от полицията в понеделник.

Медиите съобщиха, че около 30 души са излезли на улицата в понеделник вечерта. Не е ясно обаче какъв е бил броят им през изминалата нощ.

Angry youths hurl Molotovs at a city bus in Bairro do Zambujal in Amadora, a suburb of Lisbon, Portugal.



Yesterday, police murdered a Black man named Odair Moniz. pic.twitter.com/D5bVqFmQDs — Ill Will (@illwilleditions) October 22, 2024

Властите съобщиха, че са задържали трима души, а двама полицаи и двама цивилни са били ранени. На място са били изпратени специализирани полицейски екипи за борба с безредиците, а служители на пожарната служба са потушили огъня.

Според изявление на полицията загиналият при стрелбата в понеделник преди това е избягал и впоследствие катастрофирал с кола, след като видял полицейски автомобил. Когато полицаите се приближили, той се опитал да ги нападне с нож, преди да бъде прострелян и по-късно да умре от раните си в болницата, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

A city bus is set ablaze in Amadora (a suburb of Lisbon, Portugal), after police murdered a Black man named Odair Moniz yesterday.

В ефира на местна телевизия жители на квартала обвиниха полицията, че е използвала прекомерна сила. Групата за защита на правата на човека "SOS Racismo" заяви, че мъжът е станал част от дългия списък с чернокожи, убити от полицията.

Властите заявиха, че ще разследват дали е била използвана прекомерна сила, а министърът на вътрешните работи Маргарида Блашко заяви, че ще бъдат положени всички усилия за изправяне на участниците в безредиците пред съда.