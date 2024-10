Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия са носители на наградата "Сахаров" за 2024 г.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви лауреата на наградата „Сахаров" за свобода на мисълта за 2024 г. в пленарната зала в Страсбург в четвъртък, след заседанието на Председателския съвет на Парламента, по време на което беше взето решението. Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Председателят Мецола заяви: „Наградата „Сахаров" за свобода на мисълта за 2024 г. се връчва на Мария Корина Мачадо и избрания президент Едмундо Гонсалес Урутия за тяхната смела борба за възстановяване на свободата и демокрацията във Венецуела. В своя стремеж за справедливо, свободно и мирно предаване на властта те безстрашно отстояваха ценностите, които милиони венецуелци и Европейският парламент считат за особено важни: справедливост, демокрация и върховенство на закона. Европейският парламент подкрепя народа на Венецуела, както и Мария Корина Мачадо и признатия за президент на Венецуела от Европейския парламент Едмундо Гонсалес Урутия в тяхната борба за демократично бъдеще на своята страна. Тази награда е за тях". Proud to announce that the winners of the 2024 @Europarl_EN Sakharov Prize for Freedom of Thought are @MariaCorinaYA and @EdmundoGU, representing the people of Venezuela fighting to restore freedom and democracy.



Venezuela será libre 🇪🇺🇻🇪 https://t.co/msHKUyNeAq — Roberta Metsola (@EP_President) October 24, 2024

Мария Корина Мачадо беше избраният през 2023 г. кандидат за президентските избори на венецуелската опозиция от името на „Демократична платформа за единство", но по-късно беше дисквалифицирана от Националния избирателен съвет, който е контролиран от политическия режим в страната.

Едмундо Гонсалес Урутия, дипломат и политик, който я замени като кандидат за президент от „Демократична платформа за единство", осъди неспособността на правителството на Венецуела да публикува официални резултати от президентските избори и оспори обявената победа на Николас Мадуро. Г-н Гонсалес Урутия напусна страната през септември, след като беше издадена заповед за неговия арест.

В резолюция, приета на 19 септември 2024 г., членовете на Европейския парламент подчертаха, че в докладите на международните мисии за наблюдение на изборите ясно се посочва, че президентските избори във Венецуела не са проведени в съответствие с международните стандарти за почтеност на изборите. Те признаха Едмундо Гонсалес Урутия за легитимен и демократично избран президент на страната, а Мария Корина Мачадо за лидер на демократичните сили.

Парламентът осъди „изборните измами" и сериозните и систематични нарушения на правата на човека, извършени срещу демократичната опозиция, венецуелския народ и гражданското общество.

По данни на правителството на Венецуела 2400 души са били арестувани по време на демонстрациите след изборите, а неправителствени организации съобщиха за гибелта на 24 души. Мария Корина Мачадо продължава да се укрива, а Едмундо Гонсалес Урутия избяга в Испания, която на 7 септември му предостави политическо убежище.

В своята резолюция от септември 2024 г. Парламентът призова ЕС да разшири санкциите срещу венецуелския режим и да наложи целенасочени санкции чрез Глобалния режим на санкции на ЕС за тежки нарушения на правата на човека срещу Николас Мадуро и неговото най-близко обкръжение. Преди изборите Европейският парламент призова държавите членки да запазят санкциите, въведени срещу режима на Мадуро, и разкритикува противоконституционното решение да не бъдат допуснати изтъкнати представители на политическата опозиция като Мария Корина Мачадо до участие в изборите през 2024 г.

Церемонията по връчването на наградата „Сахаров" за свобода на мисълта ще се състои на 18 декември по време на пленарното заседание на Парламента в Страсбург.