Камион се вряза в спирка до Тел Авив, уби един и рани 40 (Видео)

Нападателят е неутрализиран

Един човек бе убит, а около 40 - ранени, при врязване на камион в хора, чакащи на автобусна спирка на голямо кръстовище близо до Тел Авив тази сутрин. Нападателят е бил неутрализиран от въоръжен цивилен, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

Тя подозира, че атаката, извършена близо до централата на израелското разузнаване "Мосад", е терористична.

Нападателят бе идентифициран от израелски медии като гражданин на страната от арабски произход.

Пострадалите са с наранявания с различна тежест, като някои от тях са в тежко състояние.

Под "неутрализиран" израелската полиция обикновено има предвид убит.

Първоначално бе съобщено за четирийсетина ранени. Един от тях е починал по-късно в болница.

Междувременно един палестинец бе убит, след като нападнал с нож израелски войници по време на операция на окупирания Западен бряг на река Йордан, предаде Франс прес, като се позова на израелската армия.

Инцидентът е станал в град Хизма, северно от Йерусалим, предаде БТА.

Обстановката на Западния бряг, която от години е напрегната, се влоши още повече след избухването на войната в ивицата Газа, предизвикана от нападението на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Израел на 7 октомври миналата година.