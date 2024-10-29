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Наим Касем е новият лидер на "Хизбула"

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Ливанската шиитска групировка "Хизбула" избра днес за свой лидер шейх Наим Касем Снимка: Ройтерс

Ливанската шиитска групировка "Хизбула" избра днес за свой лидер шейх Наим Касем, предаде Ройтерс.

Касем, досега заместник генерален секретар и главен говорител на движението, наследява убития при израелски удар Хасан Насралла, пише БТА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ливанската шиитска групировка "Хизбула" избра днес за свой лидер шейх Наим Касем Снимка: Ройтерс

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