Наим Касем е новият лидер на "Хизбула"

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Ливанската шиитска групировка "Хизбула" избра днес за свой лидер шейх Наим Касем, предаде Ройтерс.

Касем, досега заместник генерален секретар и главен говорител на движението, наследява убития при израелски удар Хасан Насралла, пише БТА.