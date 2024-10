Наводненията в Испания взеха поне 51 жертви, търсят оцелели с дрон (Видео, снимки)

Най-малко 51 са загинали след катастрофалните наводнения в Югоизточна Испания.

Страната беше силно засегната от проливни дъждове и градушки, които предизвикаха огромни наводнения в множество региони.

Спасителните дейности продължават, а председателят на област Валенсия Карлос Мазон заяви, че на този етап е „невъзможно" да се посочи точен брой на загиналите, съобщи Би Би Си. Торнадо в Испания СНИМКА: Екс/AnkitYad001

На кадри, качени в социалните мрежи, се вижда как наводненията предизвикват хаос, събарят мостове и влачат автомобили по улиците. На други видеозаписи се вижда как хората се държат за дърветата, за да не бъдат отнесени.

Испанската метеорологична служба съобщи, че в Чива, в област Валенсия, само за осем часа във вторник са паднали 491 мм дъжд, което се равнява на стойностите за година.

Десетки хора във Валенсия са прекарали нощта срещу сряда блокирани в камиони, автомобили, както и по покриви и мостове, докато очакват да бъдат спасени.

Наводненията предизвикаха смущения в транспорта, като няколко полета, които трябваше да кацнат във Валенсия, бяха пренасочени към други градове, а други бяха отменени. Всички влакови услуги в региона на Валенсия са преустановени, съобщи националният оператор на железопътната инфраструктура ADIF.