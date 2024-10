Полицията в Китай арестува хора, празнуващи Хелоуин (Видео)

Полицейска намеса помрачи празнуването на Хелоуин в Шанхай. Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват как полицаи отвеждат хора облечени в костюми за Хелоуин. В някои случаи празнуващите ръкопляскат, обърквайки случващото се за част от шоуто с костюми. Информацията е потвърдена от клипове в South China Morning Post, след което беше разпространена и от западни медии, като BBC и New York Times.

"Полицията ескортира Буда надолу по улицата. Униформените подгониха гигантски емотикон в обществен парк и се нахвърлиха върху Доналд Тръмп с превързано ухо", описват сцените от New York Times.

Органите на реда са принудили инфлуенсър, призоваващ хората да честват Хелоуин, да изтрие видеата си.

Задържаните на партитата са получили полицейски регистрации и са били принудени да свалят грима и костюмите си.

"В 22:00 дойдоха полицаи, които отцепиха парка, в който празнувахме. Те ни казаха да свалим всякакви шапки и маски. На излизане всички трябваше да сме без костюми", разказва един от празнуващите пред ВВС.

На клиповете се виждат хора облечени като Ленин и Сталин.

杭州中山北路。

警察从人群中经过,大家以为是coser,纷纷欢呼。 pic.twitter.com/QcRKpQks2s — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) October 27, 2024

Въпреки че няма официална забрана за честването на Хелоуин, слухове за възможни ограничения започнаха да циркулират онлайн в началото на октомври.

Собственици на кафенета, книжарници и барове в Шанхай са получили официални уведомления, които ги обезкуражават да провеждат партита или тематични чествания на Хелоуин.

Това не е първият път, когато китайските власти ограничават маскарадите. През 2014 г. полицията в Пекин обяви, че хора с костюми на тема Хелоуин в метрото на града може да бъдат арестувани. Обявената тогава причина бе, че костюмите могат да привлекат тълпи и да създадат "проблеми".

В едно от днешните видеа от Шанхай се вижда как органите на реда отвеждат млад мъж, маскиран като полицай.

上海中山公园

有人cos列宁和斯大林。 pic.twitter.com/QffRk2pY0k — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) October 26, 2024

През 2023 г. празнуващи Хелоуин заляха улиците в централната част на Шанхай и се превърнаха в своеобразен протест против властите. Тогава имаше облечени в костюми, осмиващи Си Дзинпин, строгите политики за борба с COVID-19 в страната, огромното количество камери за наблюдение и цензурата в социалните мрежи, пише dir.bg.

Не всички в Китай одобряват празнуването. В социалните мрежи не липсват призиви за бойкот на Хелоуин, като "чуждестранен и западен празник".

През последните години китайските държавни медии предупреждават гражданите да не са "прекалено страстни" към западните фестивали, пише CNN.

杭州中山北路。

“死侍”被警方带走。

“蝙蝠侠”被警方带走。 pic.twitter.com/YrLkkBVelu — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) October 27, 2024

Мерките са част от по-широка реакция срещу културното влияние на Запада. Шанхай често е описван като най-космополитния град в Китай, а това го превръща в логична арена на културния сблъсък.