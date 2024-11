Студентка бе арестувана в Иран, след като се съблече в знак на протест (Видео)

Студентка се съблече по бельо пред университета си в Иран в знак на протест срещу строгите ислямски правила за обличане в страната, след което бе арестувана, предадoха световните агенции.

Във видеоклип, разпространен в социалните медии и споделен от правозащитната организация „Амнести интернешънъл", се вижда как младата жена седи пред университета по бельо и с непокрита коса.

This iconic photo is now an integral part of Iranian history. Fed up with the repressive policies of the Islamic regime in #Iran and harassed over her hijab, a student took off her clothes in protest and walked around her college campus in only her undergarments. Bravo Girl! pic.twitter.com/ZaHO5nq1js — Shubh Sengupta (@SenguptaShubh) November 3, 2024

Преди да се разходи показно пред сградата, тя прави жест към съучениците си, много от които са жени и са със забрадки.

На друг видеозапис се вижда как тя върви по пътя, след което група мъже да я обграждат, вкарат я насилствено в кола и отпътуват.

"Амнести" съобщи, че жената е била „насилствено арестувана", след като протестирала срещу „неправомерното прилагане" на правилата за обличане в Ислямския университет „Азад" в Техеран.

Преди това тя е била тормозена от членове на иранската доброволческа паравоенна група „Басидж" на територията на университета, съобщава иранският студентски канал в социалната медия - бюлетинът „Амир Кабир". В него се твърди, че членовете на "Басидж" са разкъсали забрадката и дрехите ѝ.

Държавната информационна агенция Фарс съобщи, че студентката се е съблякла, след като двама служители по сигурността „спокойно я заговорили" и предупредили, че не спазва правилата за обличане.

От сектор „Връзки с обществеността" на университета коментираха, че "жената е имала проблеми с психичното здраве". В момента тя се намира в център за психиатрична помощ. "Амнести" призовава тя да бъде освободена и да получи правото на адвокат.

Носенето на хиджаб (или забрадка) на публични места е задължително за жените съгласно строгото тълкуване на ислямското право в Иран, което се прилага от т.нар. нравствена полиция на страната. Иранските жени могат да бъдат подлагани на строги наказания дори за дребни нарушения, отбелязва Си Ен Ен.

През 2022 г. в цял Иран избухват протести срещу правилата за обличане след смъртта на Махса Амини, 22-годишна жена, която умира в ареста на нравствената полиция, след като е арестувана за това, че уж не носи правилно забрадката си, припомня агенцията, цитирана от OFFNews.