Буря връхлетя и наводни Барселона, докато във Валенсия още издирват изчезнали хора (Видео)

Буря връхлетя Барселона и спря движението на влаковете, които свързват града с покрайнините му.

Мобилните телефони в Барселона подадоха предупреждение за „екстремни и продължителни валежи" в южните покрайнини на града. Предупреждението призоваваше хората да избягват районите на водоеми, реди, канали и дерета. 🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!



This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain.

На кадри в социалните мрежи се вижда, че някои части на града вече са наводнени. Държавната метеорологична агенция на Испания (Aemet) обяви червен код в североизточната област Каталуния за проливни дъждове.

Каталунските медии показаха кадри на частично потопени автомобили на магистралата и навлизане на вода в автобус.



Водата е навлязла и в някои части на градското летище „Ел Прат", включително в обществената зона на Терминал 1. Повече от 80 полета бяха отменени, забавени или пренасочени, съобщи Би Би Си.

Flooding in Mataro, Barcelona

Flooding in Mataro, Barcelona

04.11.2024

"Кошмарните наводнения в Испания продължават", пишат потребители в "Екс". Миналата седмица Валенсия беше връхлетяна от опустошителни наводнения.

Спасителните екипи все още издирват изчезнали хора. Екипите са съсредоточили усилията си в подземен паркинг на мол в Алдая, където се смята, че клиенти и работници са попаднали в капан в подземния паркинг.

Полицията потвърди, че в първите 50 проверени автомобила не са открити жертви. Тези превозни средства обаче са били близо до входа на паркинга, като по-голямата част от него все още е под вода.

Flooding in Mataro, Barcelona

04.11.2024

Visuals from El Prat Airport in Barcelona.

Many flights are being diverted to other destinations.



pic.twitter.com/V42GXjVPAE — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) November 4, 2024

Броят на жертвите във Валенсия и околностите вече е 217. Засега няма данни за смъртни случаи в Каталуния.

В понеделник сутринта министърът на вътрешните работи на Испания отказа да съобщи колко души все още са в неизвестност.

Бурята застигна много жертви в автомобилите им по пътищата и в подземни пространства като паркинги, тунели и гаражи, където спасителните операции са особено затруднени.

В понеделник от мола в Алдая бяха извадени огромни купчини отломки и водата от подземния паркинг се изпомпваше, но голяма част от него продължава да бъде под вода.

Испанската полиция използва дронове, за да провери вътрешността на наводнения паркинг, заяви говорител на полицията.

Хората във Валенсия са гневни след наводненията. Те смятат, че не са били предупредени на време, а властите не са реагирали адекватно и навреме след бедствието.

В неделя кралят и кралицата на Испания бяха замеряни с кал и други предмети от разгневени протестиращи по време на посещението им в град Пайпорта - един от най-засегнатите в региона на Валенсия.

Предмети бяха хвърлени и по министър-председателя Педро Санчес, който бързо беше евакуиран.