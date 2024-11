Мисията "Шънчжоу-18" се върна на Земята с близо 35 кг проби (Видео, снимки)

Космическият кораб "Шънчжоу-18" се завърна с трима тайконавти и 34,6 килограма експериментални проби от космическата станция, включващи микроорганизми, сплави и наноматериали, които трудно се приготвят на Земята, предаде Синхуа, позовавайки се на в. "Сайънс енд текнолъджи дейли".

Извлечените проби имат потенциала да допринесат за развитието на космически фибро лазери, да улеснят създаването на извънземни материали и да изследват перспективите за разпространение на земния живот в космоса.

Капсулата на "Шънчжоу-18", превозваща трима тайконавти, се върна на Земята рано сутринта в понеделник, след като завърши шестмесечна мисия на китайската космическа станция "Тянгун". Like shooting stars across the night sky, the 3 Chinese astronauts of the Shenzhou-18 manned mission have completed their 6-month stay and returned home. Welcome back! pic.twitter.com/sdBFkpdAcN — Li Zexin (@XH_Lee23) November 4, 2024

Образците, донесени от космическия кораб, включват общо 55 вида, обхващащи 28 научни проекта в области като науки за живота в космоса, за материалите в космоса и за горенето в условия на микрогравитация.

Образците от науките за живота включват археи, генериращи метан, устойчиви на радиация микроби и микроорганизми, които обитават скали. Очаква се те да положат научната основа за изследване на потенциалната обитаемост на извънземни среди и да оценят способността на микроорганизмите да се адаптират към предизвикателствата на космическото пространство.

Част от върнатите образци са устойчиви на високи температури сплави, оптични влакна и оптични покрития. Тези новаторски материали имат потенциала да революционизират производството на следващото поколение компоненти за аерокосмическата индустрия и на приспособени за космоса фибро лазери. Те могат да имат и други потенциални приложения, например за медицински цели.