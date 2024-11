Премиерът на Израел поздрави Тръмп: Най-великото завръщане в историята

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави Доналд Тръмп, който обяви победа в президентските избори в САЩ.

Обръщайки се към Доналд и Мелания Тръмп, Нетаняху честити „най-великото завръщане в историята" .

„Вашето историческо завръщане в Белия дом предполага ново начало за Америка и силен ангажимент за страхотен съюз между Израел и САЩ", написа Нетаняху в социалната мрежа "Екс", цитиран от bTV. Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Крайнодесните министри в правителството на Нетаняху празнуваха победата на Тръмп на президентските избори в САЩ.

„Да, Бог да благослови Тръмп", каза министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в X.

Безалел Смитрих каза: „Бог да благослови Израел, Бог да благослови Америка".

Друг член на правителството, министърът на културата Мики Зохар, каза: "Очакваме с нетърпение следващите четири години."