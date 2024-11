Камала Харис призна загубата си на изборите, но обеща да продължи борбата

Американският вицепрезидент Камала Харис призна изборната си загуба в телевизионно обръщение тази вечер, след бурна кампания, в която не успя да спре завръщането на републиканеца Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Ройтерс.

„Аз загубих тези избори, но не загубих битката, която подхранваше тази кампания", каза тя пред привържениците си в университета „Хауърд" – емблематично учебно заведение за чернокожи.

Харис обеща да продължи да се бори за правата на жените и срещу насилието с огнестрелни оръжия и каза, че „ще се борим за достойнството, което всички хора заслужават", предаде БТА.

Тя съобщи, че се е обадила на новоизбрания президент Доналд Тръмп, поздравила го е за победата и му е обещала мирно предаване на властта.

Харис се обърна към поддръжниците си, сред които бяха бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси, съветници от администрацията на президента Джо Байдън и хиляди нейни последователи, които слушаха песни от кампанията, сред които Run the World (Girls) на Бионсе и We Gon' Be Alright на Тай Трибет. Кандидатът за вицепрезидент на Демократическата партия Тим Уолз също беше там.

Харис се издигна до кандидат за президент на Демократическата партия през юли, след като президентът Байдън се отказа от надпреварата за втори мандат. Кандидатурата ѝ стана причина за нов ентусиазъм сред избирателите на Демократическата партия, но тя не успя да разсее безпокойството на американските гласоподаватели относно икономиката и имиграцията.

Харис претърпя съкрушителна загуба, като Тръмп спечели по-голям дял от гласовете в по-голямата част от страната в сравнение с представянето си през 2020 г., а демократите не успяха да си осигурят ключови колебаещи се щати, които бяха решаващи за изборите.

Хиляди хора предишната вечер се събраха в университета „Хауърд" с надеждата да посрещнат заедно историческата победа на първата жена президент в САЩ. Те се върнаха там отново снощи, за да покажат подкрепата си след нейната загуба.