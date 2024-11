Нови наводнения в Испания, докато страната се бори с последиците от бедствието във Валенсия (Видео, снимки)

Ново наводнение заля испанската област Каталуния, докато страната все още се възстановява от катастрофалните последици от бедствието във Валенсия преди седмици.

Проливни дъждове са наводнили градовете Херона и Кадакес. На кадри в социалните мрежи се вижда как буйните води отнасят всичко по пътя им. Кметицата на Кадакес Пиа Сериняна съобщи, че реката е преляла и вълната, заляла града, е отнесла автомобили.

Отнесените коли са се струпали една върху друга на мост в града. Това се случва малко повече от седмица след опустошителните наводнения във Валенсия, където загинаха повече от 200 души.

Засега няма данни за загинали и изчезнали при наводненията в Каталуния. Нанесени са само материални щети, пише "Дейли мейл".

32 автомобила са отнесени, въпреки че хората са били предупредени за очаквани наводнения. Най-силните валежи са паднали между 2 и 3 часа сутринта. 🚨🇪🇸 | #ALERTA: La intensa lluvia en Cadaqués (Girona) durante la madrugada dejó más de 120 litros/m² en pocas horas, causando graves inundaciones. Varias calles se vieron anegadas y más de 30 vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua. pic.twitter.com/dRVuhocmtT — EDATV (@edatvoficial) November 8, 2024

„Ако този буен поток от вода беше преминал през града през деня, сигурен съм, че щяхме да имаме масови жертви. Времето през нощта, когато това се случи, ни спаси от сигурна трагедия", коментират местни жители.

Кадакес се намира на малко повече от триста километра северно от Валенсия. 78 души все още се издирват след бедствието във Валенсия. Над 60 души загинаха в град Пайпорта, когато водите наводниха центъра на града. 🚨🇪🇸😳😳

Flood Destruction in Cadaqués in the Girona province, Spain (08.11.2024).#Cadaques #Spain #Flood https://t.co/CFNCjme6uu pic.twitter.com/wP2NLblYhB — World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) November 8, 2024

Доброволците и оцелелите в Пайпорта посрещнаха кралското семейство и представители на властта като ги замеряха с кал и други предмети.

Наложи се премиерът Педро Санчес да бъде евакуиран от града, след като тълпата го нападна и счупи прозорец на колата му.

Разрушенията обаче далеч надхвърлят границите на Пайпорта и обхващат огромна част от общините, най-вече южната част на град Валенсия на средиземноморското крайбрежие. В 78 населени места поне един човек е загинал от наводненията. Massive flood in Cadaqués in the province of Girona in Catalonia, Spain. pic.twitter.com/ko5DhZwXhx — News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 8, 2024

Полицията е разширила издирването си до близките блата и крайбрежието, където водите са отнесли някои хора.

Повече от седмица по-късно разчистването на отломки и кал продължава. Улиците все още са затрупани с кал, а някои домове са напълно негодни за живеене, което оставя хиляди на улицата.