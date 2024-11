Продадоха за £2200 парче от сватбената торта на кралица Елизабет II (Снимки)

Продадоха на търг парче от сватбената торта на кралица Елизабет II и принц Филип за 2200 паунда. Тортата, която е далеч от годна за консумация, е оцеляла почти осем десетилетия от деня на сватбата на 20 ноември 1947 г. - почти 77 години. То все още стои красиво опаковано в малка кутия, украсена с инициалите на тогавашната принцеса Елизабет. Slice of Queen's wedding cake sells for £2k https://t.co/xnUK64rfui — BBC News (UK) (@BBCNews) November 5, 2024

Отрязаното парче е било изпратено от Бъкингамския дворец на Марион Полсън, икономка в Единбург, Шотландия, като подарък от кралската двойка. Заедно с тортата тя получила и писмо от Елизабет, в което кралската особа ѝ благодари за „възхитителния сватбен подарък". A "very rare" 77-year-old slice of the cake served at Queen Elizabeth II and Prince Philip's wedding sold for $2,800 this week, according to auction house Reeman Dansie. https://t.co/Ocdsr2CzPw — KSL (@KSLcom) November 8, 2024

Сватбената торта на Елизабет и Филип била екстравагантно творение с височина от 2,7 метра. Други парчета също са оцелели през десетилетията и са били продадени на търгове, пише CNN, цитирана от NOVA.