На 81 години почина танцьорката и хореографка Джудит Джеймисън (Видео, снимки)

Джудит Джеймисън, известната в САЩ танцьорка и хореографка, която в продължение на две десетилетия бе художествен ръководител на американския танцов театър „Алвин Ейли“ (Alvin Ailey American Dance Theater), почина в събота в Ню Йорк на 81-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

What a brilliant light and vessel for expressing the Divine.



Thank you, #JudithJamison.



Keep dancing. pic.twitter.com/RacrQSPy8F — Be A King (@BerniceKing) November 10, 2024

Смъртта ѝ в медицинския център „Уейл Корнел“ е настъпила след кратко боледуване, съобщи Кристофър Зунър, управляващ директор „Връзки с обществеността“ в танцовия театър.

I don’t know where the dance world would be without Judith Jamison. Alvin Ailey made “Cry” specially for her & all Black Women. Her legacy & what she brought to the Alvin Ailey American Dance Theater as a dancer & director changed culture as we know it. pic.twitter.com/SdGXzo5Nef — Queer Latifah 🥂 (@TheAfrocentricI) November 10, 2024

Джеймисън израства във Филаделфия и започва да танцува на шестгодишна възраст, пише БТА. Присъединява се към трупата за модерен танц на Ейли през 1965 г., когато малко чернокожи жени са допускани да танцуват в изявени колективи. Тя работи там в продължение на 15 години.

Sad to lose this elegant and majestic spirit, Judith Jamison, at age 81. For decades she danced for and led the Alvin Ailey dance troupe and moved audiences along the way. Rest in Peace! pic.twitter.com/9qaTjNN4yw — Deborah Roberts (@DebRobertsABC) November 10, 2024

Джеймисън играе на Бродуей и създава своя собствена трупа. От 1989 до 2011 г. се завръща като артистичен директор на американския танцов театър „Алвин Ейли“.