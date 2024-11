Арестуваха въоръжен с ножове мъж пред парламента в Лондон (Видео, снимки)

Мъж е бил арестуван след сигнал за забелязан човек, въоръжен с ножове пред сградата на парламента на Обединеното кралство, пише Politico.

Служители на полицията са били извикани в 14,01 ч. местно време и са задържали 34-годишен мъж по подозрение в притежание на опасно оръжие на обществено място. Това се казва в изявление на лондонската полиция.

Районът около Carriage Gate (вход към сградата на парламента) е бил отцепен. Няма данни за пострадали.

"На този етап разследването не се разглежда като свързано с тероризъм", посочи говорител на полицията.