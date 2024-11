Плакати с призив „Make Kosova Great Again“ и лика на Тръмп се появиха в Прищина (Снимки)

На площада в центъра на Прищина днес се появиха плакати с новоизбрания американски президент Доналд Тръмп и бившия пратеник на Белия дом за диалога Косово – Сърбия Ричард Гренел, предаде КосоваПрес.

На плаката с Тръмп и Гренел има надпис „Make Kosova Great Again“ („Да направим Косово отново велико“), който имитира лозунга на Тръмп "Make America Great Again", пише БТА.

Гренел беше ключова фигура в администрацията на Тръмп по време на първия му мандат като президент (2017 – 2021 г.), припомня вестник „Коха диторе“. Гренел договори това, което днес е познато като „Вашингтонско споразумение за нормализиране на икономическите отношения“ между Косово и Сърбия.

По време на мандата си Гренел имаше противоречия с правителството на косовския премиер Албин Курти, припомня още изданието.

Подобни плакати днес се появиха и в Сърбия, но на тях пишеше „Да направим Сърбия отново велика“, а до новоизбрания президент на САЩ стоеше ликът на подкрепящия го милиардер Илон Мъск.