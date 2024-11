Най-малко 11 служители са ранени при експлозия в предприятие в Кентъки (Видео)

Най-малко 11 служители бяха откарани в болници, а жителите бяха призовани да се укрият във вторник след експлозия в предприятие в Луисвил, щата Кентъки, предаде Асошиейтед прес.

Медии съобщават, че съседи са чули нещо, което е приличало на експлозия, идваща от предприятие за производство на съставки за безалкохолни напитки. Видеоматериал от новините показва промишлена сграда с голяма дупка в покрива.

🚨‼️🇺🇸 A Large Explosion was Reported in Louisville, Kentucky. It was heard in the Clifton Neighborhood. Sources told WLKY people are “ missing and trapped inside.” Anyone in a 2 Block Radius is asked to evacuate and anyone within 1 Mile to Shelter in Place due to Hazardous… pic.twitter.com/niymKVRy2R — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) November 12, 2024

"На този етап причината за експлозията е неизвестна", заяви кметът на Луисвил Крейг Грийнбърг. Той добави, че никой не е загинал при експлозията.

Грийнбърг заяви, че представители на властите са разговаряли със служители в предприеятието. "Първоначално те съобщиха, че всичко е било в нормален режим на работа, когато е настъпила експлозията", каза той, цитиран от БТА.

🚨#BREAKING: A significant Explosion Leaves Multiple People Trapped and injured or missing with One Mile Shelter in Place Issued Due to Hazardous Materials



📌#Clifton | #Kentucky



At this time Numerous emergency responders are currently on the scene following a significant… pic.twitter.com/Zl8Pdx2p10 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 12, 2024

Пожарната служба на Луисвил заяви в социалната мрежа "Екс", че множество служби реагират на "мащабен инцидент".