Министърът на отбраната на Тръмп татуиран с лозунги на кръстоносците

Доналд Тръмп изненада американците, номинирайки 44-годишния водещ на Fox News Пийт Хегсет за министър на отбраната. Хегсет, който няма никакъв опит в държавната администрация, ще отговаря за най-голямата армия в света с бюджет от 800 млрд. долара.

Опозицията на Тръмп реагира остро на номинацията, а Хегсет беше определен като "несъмнено най-малко квалифицирания кандидат за министър на отбраната в историята".

Хегсет е ко-водещ на Fox & Friends Weekend. Става част от екипа на медията през 2014 г. след неуспешната си кандидатура за Сената в Минесота. Твърди се, че той се е сприятелил с Тръмп по време на редовните участия на новоизбрания президент в предаването.

„С Пийт начело враговете на Америка са предупредени - нашата армия отново ще бъде велика, а Америка никога няма да отстъпи. Никой не се бори по-упорито за войниците, а Пийт ще бъде смел и патриотичен защитник на нашата политика „Мир чрез сила", коментира Тръмп по повод номинацията.

Това е само част от новите назначения на Тръмп в американската администрация. Бившата губернаторка на Южна Дакота Кристи Ноем е спрягана за министърка на вътрешната сигурност. Джон Ратклиф - директор на ЦРУ, а най-голям отзвук предизвикаха Илон Мъск и Вивек Рамасвами, които ще бъдат ръководители на новия Департамент за правителствена ефективност.

Пийт Хегсет е служил в Ирак и Афганистан, както и в Куба, а преди това е бил начело на организацията „Загрижени ветерани за Америка" - група, подкрепяна от консервативните милиардери Чарлз и Дейвид Кох.

Татуировките му станаха повод за коментари. Той има по тялото си кръстове, както и латинските фрази „Deus vult" ("Бог го иска") и „Ne desut virtus" („Нека доблестта не се провали"). For the record, Trump's nominee for Secretary of Defense, Fox News host Pete Hegseth, proudly wears a far-right Christian Nationalist "Deus Vult" tattoo on his arm. On his chest he wears a Crusaders' Cross, apparently celebrating the slaughter of Muslims in holy war. pic.twitter.com/YrFrq5obJx — Eric Alan Isaacson (@EAIsaacson1960) November 13, 2024

Смята се, че лозунгът „Deus vult" е възникнал през XI век като призив за обединение на католиците по време на Първия кръстоносен поход.

„Целият ми гръден кош е с йерусалимски кръст. Израел, християнството и моята вяра са неща, които ме вълнуват много", казва самият Хегсет.

Назначението му може да доведе до радикални промени в армията, тъй като телевизионният водещ е страстен противник на програмите за многообразие и ролята на жените в бойните действия. Той също така подкрепи помилването на военнослужещи, обвинени във военни престъпления. 🚨 Trump's Secretary of Defense choice Pete Hegseth has multiple Christian Nationalist type tattoos including a Chi-Rho & Jerusalem Cross. Christian Nationalism is white supremacy, NOT Christianity. Most KKK & neo-Nazis identify as Christian Nationalists.pic.twitter.com/Yf75u8xyGH pic.twitter.com/QgX8yClcHU — Moral Politics (Malloy) (@Moral_Politics) November 13, 2024

Това също така ще засили опасенията на демократите, че Тръмп ще използва правомощията си на върховен главнокомандващ, за да извърши чистка на генералите, тъй като Хегсет и преди е изисквал уволнението на висши военни ръководители - включително на председателя на Обединените въоръжени сили генерал К. К. Браун.

Хегсет е служил и в Националната гвардейска част във Вашингтон, където твърди, че не е бил допуснат да охранява встъпването в длъжност на Джо Байдън през 2021 г., тъй като е бил смятан за „екстремист" заради татуировката си. Fox’s Pete Hegseth sure loves his Revolution-themed tattoos. pic.twitter.com/M06XtS12QM — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) June 4, 2022

„Татуировката на йерусалимския кръст, която е просто християнски символ, е това, заради което ме отхвърлиха. Командирът ми се обади един ден преди това и ми каза: „Майор, можеш да се оттеглиш, не ни трябваш", разказва Хегсет в подкаст.

Според него татуировките му се използват като повод, за да го заклеймят като "националист и екстремист".

Друга негова татуировка включва кръст с промушен през него меч, както и библейски стих, в който се казва:

„Не мислете, че съм дошъл да донеса мир на земята. Аз не дойдох да донеса мир, а меч".

Хегсет е женен за телевизионната продуцентка Дженифър Кънингам Раучет, като двойката е заедно от 2019 г.

Той има два предишни брака, като между 2004 г. и 2009 г. е бил женен за Мередит Шварц, след което се жени за Саманта Диъринг. Двамата имат три деца - Гънър, Боне и Рекс, но се развеждат пред 2017 г. Има и дъщеря от сегашната си съпруга, която се ражда преди сватбата им.