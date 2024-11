Откриха най-големия корал в света, вижда се дори от Космоса (Снимки)

Учени откриха най-големия корал в света, който може да бъде видян даже от Космоса. Той е дълъг около 30 метра и е на поне 300 години. Намира се в югозападната част на Тихия океан, а новината за откритието беше споделена на 13 ноември.

Мегакоралът е забелязан по време на научна експедиция, стартирана от програмата National Geographic Pristine Seas през октомври с цел проучване на състоянието на океана на Соломоновите острови.

Според Pristine Seas коралът е 3 пъти по-голям от предишния рекордьор в Американска Самоа и е по-дълъг дори от син кит - най-голямото животно на планетата.

Учени откриха най-големия корал в света, който може да бъде видян даже от Космоса Снимка: Twitter/@tbsnewsbd

За разлика от рифовете, които се състоят от много колонии, този корал е единичен екземпляр, който расте непрекъснато в продължение на векове.

„Точно когато си мислим, че вече няма какво да открием на планетата Земя, откриваме огромен корал, съставен от близо 1 милиард малки полипи, които пулсират от живот", казва Енрик Сала, изследовател на National Geographic и основател на Pristine Seas.

Отгоре коралът прилича на огромна, вълнообразна кафява скала. Някои от участниците в експедицията дори първоначално го объркват с потънал кораб.

Морският биолог и подводен оператор Ману Сан Фелиз се гмурка, за да го разгледа по-добре. „Още в първата секунда разбрах, че гледам нещо уникално", казва той. По думите му коралът е с размерите на катедрала.

По-късно учените проверили сателитни снимки и установили, че коралът е толкова голям, че се вижда дори от Космоса.

Отблизо коралът също е толкова впечатляващ. Той е съставен от сложна мрежа от полипи - малки индивидуални същества, които са израснали в продължение на векове, и пръски от ярколилаво, жълто, синьо и червено, които разчупват кафявия оттенък на корала.

Той приютява множество морски обитатели, включително риби, раци и скариди. "Коралът е и като жива енциклопедия, съдържаща информация за условията в океана отпреди стотици години", казва Сан Фелиз.

Огромният му размер предизвиква някои проблеми, тъй като лентите на учените не са били достатъчно дълги. Трябвало е да работят в екипи от по двама души, за да разтягат лентата помежду си. Когато тя свършела, единият оставал на това място, докато другият навил лентата, преди да доплува обратно, за да продължат измерването.

Откритието е рядко срещана добра новина в морето от лоши.

Коралите са жизненоважни за морските обитатели, които разчитат на тях за храна и подслон, но също и за хората. Те са непряк източник на храна за около 1 милиард души, тъй като подпомагат рибарството и осигуряват буфер срещу бури и повишаване на морското равнище.

За учените това е връх в кариерата. „Да направиш откритие от такова значение е най-голямата мечта", казва Пол Роуз, ръководител на експедицията на National Geographic Pristine Seas.

За Соломоновите острови мегакоралът би могъл да привлече изследователи, туристи и да увеличи средствата за опазване на околната среда, казва Денис Марита, директор по културата в Министерството на културата и туризма на страната. „Това е нещо огромно за нашата общност", казва той.

"Но също така има и причина за тревога", казва основателят на организацията Pristine Sea Сала. „Въпреки отдалеченото си местоположение, този корал не е в безопасност от глобалното затопляне и други човешки заплахи".

Коралите са изложени на риск от редица местни фактори, включително прекомерен риболов, който може да увреди и наруши деликатния баланс на техните екосистеми, промишлено замърсяване и канализация.

Най-голямата заплаха обаче е глобална: климатичната криза, предизвикана от изкопаемите горива.

Миналия месец учени от Националната океанска и атмосферна администрация потвърдиха, че масовото избелване на кораловите рифове в световен мащаб е било най-мащабното в историята поради покачващите се температури на океана.

Според Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата, публикуван в сряда, повече от 40% от кораловите видове, изграждащи рифове в топлите води, са изправени пред изчезване, главно поради изменението на климата.

„Оцеляването на коралите е застрашено", казва Дерек Манзело, координатор на службата за наблюдение на кораловите рифове на NOAA.

Въпреки че мегакоралът остава уязвим, той смята, че неговото здраве и дълголетие дават искрица надежда. „Оцеляването на този корал, който е на стотици години, показва, че не всичко е загубено за кораловите рифове", казва Манзело пред Си Ен Ен. „Това е наистина страхотно откритие, за което трябва да се чуе!", добави той.

Неговото мнение беше подкрепено от Емили Дарлинг, директор на отдел „Коралови рифове" в Обществото за опазване на дивата природа, която нарече откритието „лъч светлина за оцеляването на кораловите рифове".

„Това показва, че все още има условия на околната среда, при които коралите могат да оцелеят и да процъфтяват, дори и потенциално чрез ускоряващото се въздействие на изменението на климата", каза тя пред Си Ен Ен.

Учените са открили доказателства, че „Кораловият триъгълник" - област от тропическия океан, която включва Соломоновите острови, както и части от държави като Индонезия и Филипините - може да е по-устойчив на избелване на коралите, добави Дарлинг.

Откритието беше обявено в момент, когато световните лидери се събират в Баку, Азербайджан, за COP29 - подкрепяната от ООН среща на високо равнище по въпросите на климата, на която тази година акцентът е върху мобилизирането на средства за подпомагане на по-бедните страни да се справят с изменението на климата и да се адаптират към него.

Откриването на този нов корал, който вече е в риск, е още едно силно напомняне за „необходимостта богатите страни да изразходват много повече средства за намаляване на въглеродните си емисии", казва Сала.