Протестиращи превзеха парламента на проруския сепаратистки регион Абхазия в Грузия (Видео, снимки)

Опозиционни протестиращи превзеха днес парламента на Абхазия, проруски сепаратистки регион в Грузия, на фона на бурни протести срещу неотдавнашно инвестиционно споразумение с Москва, съобщи руската новинарска агенция РИА, цитирана от Ройтерс. Протестиращи превзеха парламента на Абхазия Снимка: Ройтерс

Правоприлагащите органи се опитаха да разпръснат тълпата с димни гранати, но не успяха и започнаха да напускат сградата на парламента, посочва ТАСС, цитирана от БТА.