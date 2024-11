Бил Клинтън издаде нова книга

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън разказва как филантропията му е позволила да продължи да прави промени в света, за да помага на другите, в новата си книга "Гражданин: Животът ми след Белия дом" (Citizen: My Life After the White House), публикувана от издателство Knopf, предаде Асошиейтед прес.

Клинтън се шегува, че се е почувствал изгубен, когато за първи път се е върнал към личния си живот през 2001 г. след двата си президентски мандата, защото хората вече не са свирили Hail to the Chief, когато е влизал в стаята.

Това, което е открил обаче, и описва в новата си книга, е че филантропията му e предоставила възможност да продължи да прави промени в света, за да помага на другите.

"Беше ми приятно да го правя", каза Бил Клинтън в телефонно интервю за Асошиейтед прес.

"Също така съм доволен, че толкова много хора - ако отидеш и изложиш рационални аргументи за това да направиш нещо, ще се съгласят, дори и да не изглежда, че това е в техен непосредствен финансов интерес", продължава той.

Този подход създаде пазар за производители на генерични лекарства за лечение на ХИВ/СПИН, което намали цената им дотолкова, че те станаха достъпни за страните по света.

По-ниските цени, които сега се договарят с производителите на лекарства чрез т.нар. Инициативата за достъп до здравеопазване на Клинтън, помагат за осигуряването на лечение за ХИВ/СПИН на близо 1 милион деца по света и са спасили живота на десетки милиони хора.

Това е един от многото успехи на фондация "Клинтън" и нейните многобройни кампании - включително Глобалната инициатива "Клинтън", която всяка година събира политически, бизнес и филантропски лидери в Ню Йорк по време на седмицата на Общото събрание на ООН, постигнати през последните две десетилетия и описани от бившия президент на САЩ в "Гражданин: Животът ми след Белия дом".

Макар да засяга и други теми, по-голямата част от книгата на Бил Клинтън е посветена на филантропската му дейност, на хората, които е срещнал чрез нея, и на това как се е чувствал полезен и удовлетворен през близо 24-те години, откакто 25-годишната му политическа кариера е останала зад гърба му.

На въпроса коя епоха от живота си смята за най-ефективна, 78-годишният Клинтън отговаря: "Ще оставя на историците да го оценят", като допълва, че това би било почти като да се сравняват ябълки с портокали, пише БТА.

"Исках да оценявам професионалния си живот по това дали хората са били по-добре, когато напуснах, отколкото когато започнах, дали децата са имали по-добро бъдеще и дали сме обединявали нещата, вместо да ги разкъсваме", каза още бившият президент на САЩ. "Засега мисля, че се справям добре".

По думите на Бил Клинтън списъкът му със задачи остава дълъг, включително по-широко прилагане на ефективни инициативи за климата и за по-добро здраве на децата.