Украйна атакува Русия с британски и френски ракети (Видео, снимки)

За първи път Украйна е изстреляла срещу Русия британски ракети.

Става дума за произведените във Великобритания ракети Storm Shadow. Военни кореспонденти съобщават в Телеграм, че в Курск са се чули поне 14 силни експлозии, предаде Ройтерс. По неофициална информация една от тях е попаднала в жилищен район, от който се издига черен дим.

Ударът идва ден след като Киев атакува цели на руска територия с американските ракети с голям обсег АТАКМС. Зелена светлина за това бе дадено на 17 ноември от президента на САЩ Джо Байдън.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че разрешението, дадено на Украйна, е опит за Запада да ескалира напрежението с Москва.

Преди дни бе съобщено от неофициални източници, че Украйна е получила разрешение да използва съвместно произведените от Франция и Великобритания ракети Storm Shadow/SCALP срещу цели в Русия, но само за атаки в Курска област.

Какво представляват ракетите Storm Shadow

Тези оръжия са ракети с голям обсег - максималното разстояние, до което могат да достигнат, е около 250 км. Изстрелват се от самолет и след това летят със скорост, близка до тази на звука, като преди падането се детонира експлозивната бойна глава. 🟦 STORM SHADOW - SCALP EG 🚨 Hoa Kỳ cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga - The Times.

Storm Shadow се счита за идеално оръжие за проникване в укрепени бункери и складове за боеприпаси, като тези. Всяка ракета струва близо 1 милион долара, отбелязва BBC, цитирана от dariknews.