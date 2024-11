Урсула фон дер Лайен: България и Румъния принадлежат изцяло към Шенгeн

България и Румъния принадлежат изцяло към Шенгeн. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

"Премахването на проверките по сухопътните граници е последното препятствие. Приветствам положителните резултати от неформалните дискусии днес в Будапеща. Следващият етап е официално решение", пише председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.



Removing internal controls at land borders is the last hurdle.



I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.



Let 2025 see Schengen become stronger.

Днес вътрешните министри на България, Румъния, Австрия и Унгария и еврокомисарят по вътрешни работи се срещат в Будапеща. Срещата е по инициатива на унгарското председателства на ЕС.

Целта е Атанас Илков, Кaтaлин Предою, Герхард Карнер, Шандор Пинтер и Илва Йохансон да обсъдят предстоящите стъпки за отпадане на контрола по вътрешните сухопътни граници за България и Румъния. Очаква се Съветът на ЕС да приеме решение за това до края на настоящата година.