Жена изчезна безследно при прекачване между два полета

Жена изчезва безследно при прекачване между полети. Хана Кобаяши пътувала от Хаваите за Ню Йорк с планирано прекачване в Лос Анджелис.

Въпреки че камери за наблюдение заснемат жената, никой не може да проследи какво се е случило с нея и дали въобще е жива.

30-годишната Хана изчезва, след като изпуска свързващия полет от Лос Анджелис за Ню Йорк на 8 ноември. А семейството ѝ сега настоятелно се обръща към органите на реда за по-сериозно разследване, посочва „Индипендънт".

На следващия ден жената е забелязана в книжарница в популярен търговски център в Ел Ей. Ден по-късно е видяна на събитие на Леброн Джеймс.

На 11 ноември камери за наблюдение я заснемат на спирка на метрото в центъра на града с човек, който не е познат на семейството ѝ.

„Тя не изглежда добре, не е в безопасност", коментира лелята на Хана.

Семейството ѝ не знае какво се е случило с нея. Близките ѝ посочват, че полицията е изчакала 10 дни след изчезването на Кобаяши, за да се свърже с тях.

Преди да се загубят следите ѝ, жената изпраща загадъчни текстове на приятел, в които казва, че е била „измамена и е раздала всичките си средства" на „някого, когото е обичала".

Сестрата на Хана описва текстовете като „наистина странни". Кобаяши е споделила още, че е уплашена и не може да се върне у дома.

Според семейството на Хана полицията не приема случая твърде сериозно, защото жената е възрастен човек, който може сам да взема решения. Но за близките ѝ мистериозното изчезване не изглежда като свободно решение.

В едно от съобщенията си Хана пише още: „Хакерите откраднаха самоличността ми и всичките ми спестявания и ме подлудяват от петък насам".

Близките на жената пристигат в Лос Анджелис, където сами организират търсенето ѝ.

„Смятаме, че осъзнават, че няма да си тръгнем и ще бъдем много шумни. Ще действаме, докато те не направят нещо. Мисля, че сега те започват процеса на това, което ние започнахме преди шест дни", коментира семейството на Хана.

„Целият свят те търси, защото ти си толкова специална. Няма да спрем, докато не те намерим. Обичаме те", допълва още то.

Райън Кобаяши, бащата на изчезналата жена, раздава листовки с нейна снимка на хората по улиците. Той казва, че ще направи всичко по силите си, докато Хана не бъде открита.

„Тя е прекрасен човек, който носи радост на толкова много хора", казва още той.