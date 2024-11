Бурята "Бърт" удари Северозападна Европа със силни ветрове, проливен дъжд, сняг и лед и причини смъртта на 60-годишен мъж.

Farmers helping the public during Storm Bert! 💪 🚜



pic.twitter.com/g4QlhiOHFq — FarmingUK (@FarmingUK) November 24, 2024

Бурята предизвика хаос в движението във Великобритания и Ирландия. Прекъсвания на тока имаше в най-малко 60 000 жилища и ферми. Обилен снеговалеж покри Шотландия и части от Северна и Централна Англия.

Storm Bert batters UK with snow, rain and high winds, killing one person and causing disruptions across the country pic.twitter.com/bmhLxKaCYX — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 23, 2024

Подадени са десетки сигнали за наводнения. Полетите на летище Нюкасъл бяха отменени, пише БНТ.