Хиляди протестират срещу високите цени на имотите в Барселона (Видео)

Хиляди протестираха от непосилните цени на апартаментите и наемите в Барселона. Проблемът е породен най-вече от туристическата индустрия. Инвеститори изкупуват жилищата в Барселона, защото градът е една от най-предпочитаните туристически дестинации.

Thousands marched through the center of Barcelona holding signs that read ‘Housing is a right, not a business,’ as a crippling housing crisis has been forcing the city’s residents to spend almost 50% of their wages on housing https://t.co/tNx0CUX48Y pic.twitter.com/hx3VtvM0P6 — Reuters (@Reuters) November 23, 2024

Апартаментите се отдават за краткосрочен престой на туристи и за жителите на града се формира сериозен недостиг. Данните сочат, че в последните 10 години, наемите в Барселона са се вдигнали със 70 процента. Проблемът е подобен и в други популярни испански градове. В последните месеци такива митинги имаше в Мадрид, Малага и на Канарските острови.

Today there was a massive protest against rising rents in Barcelona.



Rents have risen 68% in the last decade, and the rise in rooms in shared accommodation has been even steeper.



The city plans to ban tourist lets by 2028. pic.twitter.com/wltWGsyBJ0 — Joseph Sexton (@josephsbcn) November 23, 2024

"Харчим половината си доходи за наем. В последните 10 години наемът ни се удвои. Това означава, че от 8 часа работен ден, 4 часа работя за хазяина. Това трябва да спре. Опитахме да убедим политиците да вземат сериозни мерки, но те не правят нищо. Тогава ще го направим ние. Сами ще свалим наемите", заяви Карме, организатор на протеста, цитиран от NOVA.

"Апартаментите са на ниво, но младите да наемат и да станат независими хора е практически невъзможно. Дори наемът на един малък, неподдържан апартамент, надхвърля минималната заплата", твърди Нурия Руис, 57-годишна участничка в протеста.