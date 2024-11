Пожар пламна в двигателя на руски самолет в Анталия, пъниците са евакуирани (Видео)

Пожар избухна в левия двигател на руски пътнически самолет Superjet 100, кацнал на летище в Анталия, съобщава турската медия TRT HABER.

Пожарът е потушен от противопожарната служба на летището, а 89 пътници и 6 членове на екипажа на борда са евакуирани. Причината за пожара се разследва.

Russian passenger plane caught fire at Antalya airport.



The fire occurred on board the Sukhoi Superjet 100-95LR aircraft of Azimut Airlines, which arrived from Sochi, Russia. pic.twitter.com/OqaslugcBm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 24, 2024

Суат Сейитоглу, заместник-управител на летище Анталия, заяви, че по време на кацането в двигателя на самолета е избухнал пожар и че пламъците са били потушени незабавно.

В изявлението на Министерството на транспорта и инфраструктурата се подчертава, че на пожара е реагирано бързо.

„89 пътници и 6 членове на екипажа, намиращи се на борда на самолета, бяха безопасно евакуирани в 21,43 ч. и няма пострадали. Продължава работата по отстраняването на самолета от пистата, а кацанията на летището са отменени до 03.00 часа през нощта. Излитането от летището се извършва от военната писта."