Греяно вино за 8 лв. предлагат на коледния базар в Букурещ (Видео, снимки)

Най-големият Коледен базар в съседна Румъния се намира в столицата Букурещ и е разположен на площада на Конституцията пред сградата на парламента.

Порция сарми с мамалига струва 35 леи (14 лв), порция кисело зеле - 20 леи (8 лв), меденките се продават за 15 леи (6 лв), близалките и захарните пръчки - за 15 леи (6 лв), цената на мекичките и бухтичките е между 10 и 20 леи (4 и 8 лв), чаша греяно вино е между 12 и 15 леи (4,8 лв и 6 лв), съобщи БТА. ’Tis the season for Christmas markets, and whether you’re a traveling shopper, mulled wine sommelier, or just enjoy festive fun, here’s what to know: https://t.co/6tjVpAIU5K pic.twitter.com/9flTCcq3uI — Rick Steves' Europe (@RickStevesEur) November 29, 2024

Тематичните магнити струват 10 леи (4 лв), свещите - между 10 и 35 леи (4 и 14 лв), елементи от коледната украса - между 15 и 45 леи (6 и 18 лв), бижута с коледни мотиви - между 10 и 35 леи (4 и 14 лв), венци от естествени материали като елхови клонки, портокалови корички и канелени пръчки между 50 и 150 леи (20 и 60 лв). ’Tis the season for Christmas markets, and whether you’re a traveling shopper, mulled wine sommelier, or just enjoy festive fun, here’s what to know: https://t.co/6tjVpAIU5K pic.twitter.com/9flTCcq3uI — Rick Steves' Europe (@RickStevesEur) November 29, 2024

Christmas Market 2024 Drumul Taberei Park,Bucharest.🇷🇴 pic.twitter.com/2bXvOZQY6L — Elena🌸🎗 🇷🇴🔥❤️ (@EllaBella2210) November 30, 2024

Обикновено събитието е посещавано от над един милион души, 30% от които са чужденци. Заради близостта си, базарът привлича и много българи.

До 26 декември ще работят 133 дървени къщички на занаятчии, градски творци и местни производители очакват своята публика с голямо разнообразие от сезонни продукти, кулинарни деликатеси, играчки, сувенири, ръчно изработени предмети, козметика и дрехи.

Входът на базара е безплатен.