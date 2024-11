Двама загинали заради потоп в Гърция. Наложиха евакуация, засегнати са ключови пътища (Видео)

Скъса се бент на река от силния натиск на водата и наводни всичко, съобщават местните власти

Две са жертвите на остров Лимнос заради наводнение в резултат на силни дъждове.

Циклонът засегна цяла Гърция.

Евакуираха около хиляда души, жители на едно от наводнените села на остров Лимнос. Скъса се бент на река от силния натиск на водата и наводни всичко, съобщават местните власти.

В готовност за евакуация поради високото ниво на водата е и друг район на острова.

Прехвърлят евакуираните хора в хотели на по-високи места на острова. Съвместно действат силите на Гражданска защита и военните.

Пожарната спаси 35 пътника на туристически автобус, попаднал в преспи до град Касториа, пише БНР.

На остров Родос движението е спряно. Водата отнесе много автомобили.

Всички пътища са наводнени.

Бурята Бора засегна силно Крит. Там падна и градушка. На остров Евбеа голям район е без ток.

Част от фериботите също останаха на котва.

Предупреждения по мобилните телефони получиха жителите на Солун и Халкидики.

November 30, 2024

Полицията препоръчва да се пътува само при крайна необходимост.