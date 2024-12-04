Правителството на Южна Корея се готви колективно да подаде оставка, пише южнокорейски вестник

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Министрите от правителството на Южна Корея се готвят колективно да подадат оставка, съобщава южнокорейският вестник "Чосун илбо", цитиран от Ройтерс.

Тази информация се появява в медийното пространство, след като южнокорейският президент Юн Сук-йол обяви вчера, че въвежда военно положение.

Президентът отмени военното положение, след като парламентът гласува и го отхвърли.

"Чосун илбо" съобщава, че южнокорейският премиер Хан Дол-су ще се срещне с лидерите на управляващата партия и с високопоставени помощници на Юн.

Президентът Юн обяви, че въвежда военното положение, за да се противопостави на "антидържавни сили" сред опонентите си. Възмутените депутати обаче гласуваха против военното положение.

Това е най-голямата политическа криза в Южна Корея от десетилетия, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.