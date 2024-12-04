Правителството на Южна Корея се готви колективно да подаде оставка, пише южнокорейски вестник

Министрите от правителството на Южна Корея се готвят колективно да подадат оставка, съобщава южнокорейският вестник "Чосун илбо", цитиран от Ройтерс.
Тази информация се появява в медийното пространство, след като южнокорейският президент Юн Сук-йол обяви вчера, че въвежда военно положение.
Президентът отмени военното положение, след като парламентът гласува и го отхвърли.
"Чосун илбо" съобщава, че южнокорейският премиер Хан Дол-су ще се срещне с лидерите на управляващата партия и с високопоставени помощници на Юн.
Президентът Юн обяви, че въвежда военното положение, за да се противопостави на "антидържавни сили" сред опонентите си. Възмутените депутати обаче гласуваха против военното положение.
Това е най-голямата политическа криза в Южна Корея от десетилетия, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.