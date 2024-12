Убиха шеф на застрахователен гигант на "Шесто авеню" в Ню Йорк

Главният изпълнителен директор на един от застрахователните гиганти в САЩ е бил застрелян в Ню Йорк. 50-годишният Брайън Томпсън бил смъртоносно прострелян малко преди 7 часа сутринта пред хотел на "Шесто авеню". Той бил откаран в болница в критично състояние. 🚨🚨BREAKING NEWS… 🚔🚒🚑 Targeted assassination…United Healthcare CEO Brian Thompson, 50, shot numerous times in chest outside Hilton Hotel in Midtown Manhattan, NY. Masked gun, standing in wait fired multiple times from 20 ft away, then fled on bicycle. DEVELOPING… #NYC pic.twitter.com/ST03dkx50G — Steve Norris (@SteveNorrisTV) December 4, 2024

Полицаите все още издирват стрелеца. Предполага се, че нападателят е дебнал мишената. Той прострелял Томпсън няколко пъти, след което избягал с велосипед. Убийството е станало преди началото на годишната инвеститорска конференция на компанията в Ню Йорк. Томпсън заемал поста изпълнителен директор на компанията от 2021г., пише БНТ.



The 50-year-old CEO was outside of the Hilton hotel when a man came up to him and shot him in the chest.



The masked man, who had a grey backpack on, then fled into a nearby…