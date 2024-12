Земетресението в Калифорния образува пукнатина в Земята, вижда се от сателит (Видео, снимки)

Земетресението с магнитуд 7,1 по Рихтер, което разтърси Калифорния в петък, е образувало пукнатина в Земята. Тя се вижда на сателитна снимка, пише CNN. The 7.1 magnitude earthquake that shook California on Friday created a massive crack in the Earth visible in satellite images https://t.co/ozGJx6Qe5T pic.twitter.com/PcvWVO2RVp — CNN (@CNN) July 9, 2019

Сателитните изображения, предоставени от Planet Labs, Inc. показват, че релефът на района се е променил и в района близо до епицентъра се е образувала пукнатина. Тя се простира на известно разстояние от зона, в която очевидно преди е имало вода. Ерозията върху пустинния пясък показва, че част от водата е била изсмукана.

Спътниковата снимка не е единственото доказателство, че топографията на региона е била променена от земетресението. В момента близка магистрала е затворена, след като трусовете напукват и разместват участъци от пътното платно.

Силният трус е бил на малка дълбочина от 10 километра под дъното на Тихия океан, на около 63 километра западно от град Фърндейл, в северната част на югозападния американски щат.

Няма данни за пострадали. За кратко бе обявена опасност от вълни цунами, която вече е отменена.



Mother Earth just showed off her raw power with a 7.0 shaker in Cali, and folks, it's all on camera! From swimming pools doing the wave to dogs sensing the rumble before humans, this earthquake video is the talk of… pic.twitter.com/j2hHVBj7JL — 𝕏VN (@xveritasnow) December 5, 2024

A #video, presumably showing a small tsunami hitting the immediate coast of California as a result of a 7.3 magnitude earthquake on the Richter scale. #Tsunami #earthquake #California pic.twitter.com/PFJ4sz4tNT — Отвъд Заглавията 🇧🇬 (@Otvadzaglaviata) December 5, 2024