Откриха ковчега на Дядо Коледа в Турция (Видео, снимки)

Археолози откриха каменен ковчег, за който се смята, че е на „оригиналния" Дядо Коледа. Църквата „Свети Никола" в Демре, област Анталия, Турция, е място на разкопки за изследователи от 1989 г.

Според тях това е последното място за почивка на християнския епископ Свети Никола от Мира, който напуска земния си път през 343 г. след Христа.

Гръцкият епископ е вдъхновение за фигурата на Дядо Коледа - добрият старец, който раздава подаръци.

Той е отдаден християнин, който помага на нуждаещите се и оставя монети в обувките на хората.

Сега археолозите, които проучват двуетажната пристройка на църква, откриват варовиков саркофаг, който смятат, че принадлежи на Свети Никола.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, famously known as Santa Claus 🇹🇷

Той e дълбок около 1,5 метра и е дълъг почти 2 метра.

Изследователите разбрали, че са попаднали на находка, когато започнали да откриват животински кости и части от глинени лампи, предава Turkiye Today.

Светецът е погребан на мястото, на която издигнал църква, а стотици години по-късно там, по искане на византийския император Теодосий II, е построен по-голям храм в негова чест, пише bTV.

Местоположението на гробницата на епископа отдавна е предмет на спекулации, но откритият ковчег - толкова близо до църквата, дава надежда на изследователите.

„Някои източници предполагат, че Свети Николай е бил погребан близо до свещената зона на град Мира", казват археолозите.

„Фактът, че открихме саркофаг близо до църквата, където се смята, че е неговият гроб, може да означава, че това наистина е свещената зона, която търсим", допълват още те.

През 1087 г. някои кости са били взети от саркофага от италиански крадци, които са ги занесли в Бари.

Моряци от Венеция по-късно вземат останалите кости по време на Първия кръстоносен поход.

През 1953 г. изследователи потвърждават, че и двете групи кости - открити в Бари и във Венеция, са от един и същи човек, но не е установено дали това е Свети Никола, посочва Heritage Daily.

Допълнителни подробности за саркофага се очакват през следващите няколко месеца.

Друга група изследователи успяват да възстановят лицето на Свети Николай след 1700 години.

Jingle Bells are cancelled: Father Christmas's tomb has been discovered in Turkey



Excavations were conducted in the city of Demre near the church of St Nicholas - according to legends, it was there that the saint who became the prototype of Father Christmas was buried.



The… pic.twitter.com/tNkImc09YZ — AI Day Trading (@ai_daytrading) December 8, 2024

Екипът използва данни, събрани през 50-те години на миналия век. Първоначално възстановяват черепа в 3D, след това профила на лицето.

Досега само капакът на саркофага е напълно разкрит. Вижда се и малка част от гробната камера. Надеждите на изследователите са да открият надпис върху ковчега.

Легендите за Свети Никола подчертават неговата щедрост и чудотворни дела. Сред тях е историята със зестрите на три сестри.

Беден човек в Мира имал три дъщери, но не можел да си позволи зестра за тях, което ги излагало на риск да бъдат продадени в робство или да живеят в нищета. Свети Никола тайно осигурявал зестрите им, като хвърлял торби със злато през прозореца им през нощта.

Според някои версии той е изпуснал златото в комина, където то е паднало е чорапи, окачени да съхнат до огъня. Именно този детайл вдъхновява традицията на коледните чорапи.

Спасяване на моряци в морето: Свети Никола също е почитан като покровител на моряците. Според легенда той е успял да укроти жестока буря по време на пътуване чрез молитви. Тази история се разпространява широко сред моряците.

Свети Никола е известен с тайното си оставяне на подаръци за бедните. Той става символ на безкористното даване заради щедростта си.

Иконите на Свети Николай често го изобразяват като епископ, държащ жезъл, със златни монети, деца или кораби, символизиращи неговите чудеса и покровителство.