Защо всички са обсебени от убиеца Луиджи Манджионе? (Снимки)

Луиджи Манджионе е заподозрян за убийството на главен изпълнителен директор посред бял ден в Манхатън. Все пак това не попречи на хората онлайн да се обсебят от него, пише USA Today.

В понеделник вечерта полицията обвини 26-годишния Манджионе в убийство и други престъпления във връзка със смъртоносната стрелба по главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън.

След като името на Манджионе стана публично достояние, „интернет детективи" се разровиха и откриха профили в социалните медии, рецензия в Goodreads и снимка без риза, която веднага стана широко известна, видяна над 31 милиона пъти в "Екс".

Дори преди името му да стане известно, мнозина в интернет се фокусираха върху външния вид на Луиджи Манджионе Снимка: Twitter/@PopFlopHQ

Дори преди името му да стане известно, мнозина в интернет се фокусираха върху външния му вид само въз основа на размазаните снимки в плаката, който ФБР разпространи миналата седмица.

Във видео с 2,8 милиона гледания комикът Мат Бючеле каза за плаката: „Всички търсите нисък прекрасен убиец, който се разхожда из града. Все едно, знаеш ли колко красиви мъже има в Манхатън, аз просто трябва да го намеря?"

Реакциите от външния вид на Манджионе бяха бързи, предвидими и в някои случаи смущаващи.

„Мога да го поправя", пише един коментатор в инстаграм. — „Пусни моя човек! каза друг". „О, той е още по-горещ със свалена маска и риза", написа друг.

Тези реакции и шеги, обясняват някои експерти по психично здраве, говорят за важността, която нашето общество придава на външния вид.

Някои от по-екстремните коментари също ни напомнят, че има част от населението, която намира насилствените – и дори потенциалните престъпници – за привлекателни. И това е проблематично поради редица причини.

„Това се случва от незапомнени времена", казва Стефани Съркис, психотерапевт и автор на книгата „Изцеление от токсични връзки: 10 основни стъпки за възстановяване от газова светлина, нарцисизъм и емоционално насилие".

„Може да се дължи на силата на този човек", казва Саркис. „Възможно е да е заради риска от опасност. Възможно е също така човекът да си мисли, че може да го поправи. И понякога няма обяснение за това. Това е просто нещо, към което някой е привлечен.", допълни психотерапевтът.

В същото време малцина изпитаха съчувствие за изпълнителният директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън. Защо?

Гледната точка на обществото в САЩ за красота играе важна роля в това, кого хората също намират за привлекателен, казва терапевтът за връзки Филип Луис. Тъй като Манджионе получава много внимание онлайн, това го прави по-привлекателен за някои, обяснява Луис, и става по-социално приемливо или дори модерно да го намират за привлекателен.

Друга причина, поради която хората могат да намерят Манджионе за привлекателен, е заради това, което той е дошъл да представлява. Убийството на Томпсън предизвика по-широк разговор относно проблемите с достъпността на здравеопазването, пише bTV.

Who is Luigi Mangione?

This is all I found.

He is an avid reader with 295 books listed on Goodreads.

Academically, he holds both a Master’s and Bachelor’s degree in Computer Science from the University of Pennsylvania. Additionally, he gained recognition as the valedictorian… pic.twitter.com/hmWf5h0DC1 — SyeClops (@SyeClops) December 9, 2024

Поляризираните реакции говорят за разочарованието на американците от здравната индустрия и необходимостта да обвиняват проблемите си върху конкретен човек, като Томпсън. Някои търсят промяна в здравната индустрия и в резултат на това са насочили поглед към Манджионе. 26-годишният е обвинен в убийство, фалшификация, подправяне на записи или самоличност, даване на фалшива лична карта на полицията и притежание на инструменти за престъпление.