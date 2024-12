Официално: България и Румъния влизат в Шенген и по суша

България и Румъния официално стават пълноправни членки на Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г.

"Сделка! Министрите на вътрешните работи току-що приеха решение за премахване на контрола по вътрешните сухопътни граници с и между България и Румъния от 1 януари 2025 г. Голяма победа за България, Румъния и цяла Европа!", пишат от Унгарското председателство на Съвета на ЕС в профила си в социалната мрежа "Екс". ‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

🇭🇺🇪🇺 pic.twitter.com/b2rVO45vZV — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 12, 2024

До дългоочакваното решение се стигна след гласуване на Съвета на ЕС за отпадането на проверките по сухопътните граници за страната ни и северната ни съседка. Финалното "да" за София и Букурещ беше първа точка в дневния ред за заседанието на европейските вътрешни министри в Брюксел.

За споразумението България и Румъния най-накрая да влязат в Шенген и по суша помогна Унгарското председателство на Съвета на ЕС.

В края на ноември т.г. в Будапеща се събраха вътрешните министри на България, Румъния и Австрия с посредничеството на Унгария. Тогава срещата приключи с подписването на декларация за пълното присъединяване на София и Букурещ към Шенген, а Австрия обяви, че е склонна да вдигне ветото си.

Както страната ни, така и северната ни съседка изминаха дълъг път към пълното членство в Шенгенското пространство. Дори да бяха изпълнили техническите изисквания още преди 13 години, България и Румъния се оказаха блокирани от Франция, Германия, Нидерландия и Финландия. При възобновяване на преговорите за Шенген през 2022 г. пък беше допусната единствено Хърватия.

България и Румъния направиха пробив чак през март т.г., когато станаха членки на Шенген, но Австрия ни пусна само по въздух и вода.

Само преди ден крайнодясната партия на нидерландеца Герт Вилдерс внесе предложение в парламента да се блокира приемането на България и Румъния в Шенген, но резолюцията не събра подкрепа и беше отхвърлена.