Продължават протестите заради трагедията с 15 жертви в Нови Сад (Видео)

В съседна Сърбия продължават протестите, които започнаха след рухването на бетонна козирка на гарата в Нови Сад. При инцидента на 1 ноември загинаха 15 души, а опозиционните партии и студенти обвиняват за трагедията корупцията и небрежността на властите. В четвъртък протестиращи излязоха отново по улиците на Белград, въпреки обещанието на сръбския президент Александър Вучич ден по-рано да публикува всички документи, свързани с реконструкцията на гарата в Нови Сад.

Serbia’s autocrat Vucic clearly has a serious crisis on his hands.



Thousands of students fill the streets around the regime broadcaster RTS in an anti-corruption protest following the collapse of the Novi Sad railway station canopy that killed 15 people. pic.twitter.com/y9jn8HT1X3 — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 13, 2024

Откакто дойде на власт като вицепремиер през 2012 г., Вучич се е сблъсквал и с други антиправителствени протести, но за пръв път отстъпва пред исканията на демонстрантите, пише NOVA.

Недоволството си в четвъртък протестиращите изразиха и пред сръбската обществена телевизия RTS , която според тях игнорира критиките срещу правителството.