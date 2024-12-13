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Силен трус в Егейско море, усетен е и в България

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Трус от 4,8 по Рихтер е регистриран в Егейско море, стана ясно от данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. 

Земетресението е от 10:34 ч. Епицентърът му е бил на 20 км от Неа Рода, а дълбочината на труса е 14 км. 

Трусът е усетен и в България. В Петрич е усетено слабо разлюляване, а свидетели от Момчилград твърдят, че са го усетили по-силно. Земетресението е усетено още в Асеновград, Пловдив, Хасково, както и в Турция. 

В четвъртък трус от 4,5 по Рихтер в Турция беше усетен и в Кърджали. 

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