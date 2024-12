Удар на израелската авиация в Тартус предизвика земетресение (Видео)

Израелската авиация нанесе удари по военни цели в сирийските провинции Тартус, Латакия, Хама и Хомс и предизвика земетресение от 3 по Рихтер.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека обяви, че това са "най-тежките удари от 2012 г. насам" в този крайбрежен район.

This explosion in Tartus reveals a brutal truth:

Assad may have been de facto overthrown, but the legacy of his regime and the monstrous weapons it left behind continue to threaten the entire region. Israel’s actions here are not only carried out with remarkable precision but… pic.twitter.com/ZB0MMixU1x — Nima Shiva (@Nima297217) December 16, 2024

"Израелски военни самолети са нанесли удари" по няколко обекта, включително по звена за противовъздушна отбрана и "ракетни установки земя-земя", съобщи центърът.

Разпространено в няколко различни канала в Телеграм видео показва удара в провинция Тартус, пише dir.bg.

Той е толкова силен, че според Турския орган за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) е предизвикал слабо земетресение с магнитуд от 3 по Рихтер.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ — OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024

В близост се намира и руска военноморска база.

Според телевизионния канал Al-Mayadeen е бил поразен "огромен склад за боеприпаси".