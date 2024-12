Китайски учени откриха нов модел за предаване на вируси

Екип от Шънджънските институти за напреднали технологии (SIAT) към Китайската академия на науките е открил нов модел при предаване на вируси чрез техники на синтетичната биология, съобщава "Радио Китай".

Проучването, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, се фокусира върху моделите на движение на бактериите E. coli и бактериофага M13, които могат да ги заразят.

Предишни проучвания като цяло смятаха, че миграцията на животните ускорява разпространението на вируси. Новото изследване обаче показва, че някои животни, като пеперудите-монарх, имат намалена вероятност от заразяване с болести по време на миграция на дълги разстояния, пише "Радио Китай".

За да разберат основните модели, изследователите са използвали E. coli като гостоприемник и M13 бактериофаг като вирус, конструирайки система в лабораторни условия, където гостоприемникът и вирусът взаимодействат.

Манипулирайки движението на гостоприемника и характеристиките на инфекцията на вируса чрез синтетична биология и изучавайки ги с помощта на математически модели, изследователите са установили, че колкото по-бързо е насоченото движение на бактериалните популации, толкова по-лесно заразените бактерии се изхвърлят от движещата се група, което в крайна сметка води до популация, съставена изцяло от здрави бактерии.

Изследването дава по-задълбочено разбиране на моделите на предаване на инфекциозни болести, според авторите му.