Учени опитват да лишат комарите от секс, за да спрат смъртоносни болести

Глухотата напълно убива либидото на мъжките, надеждата е така да изчезнат и женските

Комарите, онези малки летящи насекоми, които обичат безцеремонно да ни хапят по цяло лято, са едни от най-разпознаваемите вредители в света. Срещат се в почти всяко кътче на земното кълбо, като не просто са досадни, но и изключително опасни. Тяхното непрестанно жужене и сърбящи ухапвания ги превръщат във вечна напаст, когато просто искаме да се насладим на дейности сред природата.

Освен с рисковете за здравето комарите са известни и с това, че нарушават ежедневието, защото са способни да предизвикат голям дискомфорт със сърбежа по кожата след ухапвания, който да ни влуди и да развали планираните ни занимания навън или дори съня ни през нощта.

Истинската заплаха обаче се крие в способността им да разпространяват множество смъртоносни болести. Въпреки малките си размери

комарите са считани за едни от най-смъртоносните животни на Земята

точно защото са преносители на редица заболявания, включително малария, треската денга, вируса зика, чикунгуня и жълта треска. Всяка година тези болести водят до стотици хиляди смъртни случаи.

Само за 2023 година Световната здравна организация съобщава за над 5 милиона случая на денга в 80 страни, като 23 държави са обявили епидемия. През 2024 г. регистрираните случаи на денга са се удвоили – над 10,6 милиона болни само в Северна и Южна Америка.

Поради това хората са в постоянно търсене на начини, чрез които да се справят с дразнещите, но и опасни гадинки. Адаптивността и устойчивостта на комарите им позволяват да виреят в различни среди, което ги превръща в постоянен проблем. Но в последно време учените имат ново интересно откритие за комарите – загубата на слух при мъжките пряко пречи при размножаването им. Любопитно откритие, което може да се окаже полезно и потенциално да промени живота ни в неспиращата борба с тези създания.

Ново проучване разкрива, че мъжките комари, които до някаква степен са с увреден слух, не успяват да чуят женските и не се чифтосват. Според изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, комарите се чифтосват във въздуха, като целият процес е относително кратък и продължава само няколко секунди. Слухът на мъжките комари играе пряка роля в този процес, защото мъжкото насекомо реагира на звука от ударите на крилата на женската. А този звук всъщност съблазнява мъжките комари и ги привлича.

Авторите на изследването премахват един-единствен ген, наречен trpVA,

за да направят мъжките комари глухи, и откриват много интересна последица – глухотата напълно убива либидото на комарите.

“Можете да ги оставите заедно с женските в продължение на дни и те няма да се чифтосат”, споделя Крейг Монтел, професор по невробиология в Калифорнийския университет в Санта Барбара, пред изданието The Hill.

Учените подчертават, че тези открития биха могли да окажат сериозно въздействие върху начина, по който хората контролират проблемните комари, които всяка година заразяват стотици милиони хора.

Още преди изследването учените подозирали, че слухът играе важна роля в поведението на комарите при чифтосване, след като наблюдавали как протича ухажването при един конкретен вид комари, които разпространяват болести като денга, зика и жълта треска.

Женските махат с крилата си с честота около 500 херца, за да привличат мъжките, които, след като чуят това, излитат в преследване, като сами бръмчат с честота около 800 херца. След кратка среща във въздуха те се разделят и мъжките търсят нови партньорки.

“През летните вечери често виждаме рояци комари, събрани край водата или под уличните лампи.

Тези събирания по същество са масови брачни събития”,

казва в изявление съавторът на доклада Иджин Уанг.

Когато изследвали слуховите неврони и сензорните апарати на насекомите, екипът се фокусирал върху специфичен канал и съответния му ген. Чрез специално редактиране на гените учените успели да го изключат напълно, превръщайки мъжките комари в глухи. Неспособни да реагират на звук, мъжките комари не реагирали по никакъв начин на женските, с които били поставени заедно в камера. Така трудно чуващите комари не правят опити да се чифтосват с женски - дори след дни в една и съща клетка. А учените са на мнение, че това важно откритие може да бъде приложимо и при други видове комари и може да даде важни познания за борбата с болестите, които те разпространяват. В тропическите страни опитват да се борят с пренасяните от комари зарази като опушват въздуха. Снимка: "Ройтерс"

При женските комари обаче ситуацията е различна. Екипът установява, че глухите женски нямат проблеми с чифтосването. А всъщност точно те разпространяват опасните болести. Надеждата е, че ако мъжките комари са глухи, то ще изчезнат и женските, казва пред Би Би Си д-р Йорг Алберт от университета в Олденбург, Германия, експерт по чифтосване на комари. Ето защо откритието на връзката между слуха на комарите и размножителните процеси е толкова важно. Подобни изследвания биха позволили да имаме по-голям контрол върху популациите на най-смъртоносните животни на планетата.

Един от настоящите методи, които се използват, включва пускане на много стерилни мъжки, които да се чифтосват с женските, които са склонни да се чифтосват само с един партньор. Така при събирането на женски със стерилни мъжки женските практически няма да създадат потомство, което теоретично може да потисне увеличаващата се популация на тези насекоми.

Проучвания като това са от ключово значение, защото научавайки повече за това как се държат и размножават комарите, изследователите могат да разработят по-ефективни и безопасни начини за борба с тях, пряко решавайки проблема с все повечето епидемии от болести, пренасяни от комарите по цял свят.