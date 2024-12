9 човека починаха при пожар в строяща се сграда в Тайван (Видео)

Девет души загинаха при масивен пожар в централната част на Тайван в огромна сграда за преработка на храни, която е била в процес на изграждане, съобщават медиите, предаде Асошиейтед прес.

Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва стена от тъмносив дим и оранжеви пламъци, които излизат от единия край на пететажната сграда в град Тайчун. Причината за пожара не е установена, но властите заявиха, че огънят се е разпространил бързо заради голямото количество пенопластови панели на обекта. BREAKING: At least three people have died after a major fire broke out at a PX Mart warehouse in Taichung in central Taiwan. Many more remain missing. Local media reported that at one point, over 20 people were trapped in the building, and one person died after jumping from the… pic.twitter.com/RaFSosMc0k — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) December 19, 2024

Един човек е загинал, след като е скочил от третия етаж, а останалите жертви са били открити от пожарникарите при издирването, продължило до вечерта, съобщиха тайванските медии. Деветнадесет души бяха спасени.

Сградата се строи за верига супермаркети, пише БТА.