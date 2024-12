Терор на коледен базар в Магдебург: 11 убити, 80 ранени (На живо, видео, снимки)

Автомобил се е врязал в тълпа от хора на коледния базар в Магдебург, Саксония-Анхалт. По първоначална информация на органите за сигурност най-малко единадесет души са загинали, а повече от 80 са ранени. Ужасяващият акт е станал около 19,04 ч. „Доколкото ми е известно, автомобил се е врязал в посетителите на коледния базар - но все още не мога да кажа от коя посока и на какво разстояние", обясни говорителят на града Марсел Райф, пише Osthessen news.

Извършителят на терористичната атака в Магдебург е мъж от Саудитска Арабия, роден през 1974 г., научи WELT от източници от службите за сигурност.

Министър-председателят на провинция Саксония-Анхалт Райнер Хазелов (ХДС) коментира събитията на коледния базар в Магдебург. „Това е ужасно събитие, особено сега, в дните преди Коледа", каза Хазелоф. Сега той иска да се запознае лично със ситуацията и пътува до Магдебург с кола. 🇩🇪 Tragedy in Magdeburg: A car plowed into a crowd at a Christmas market, leaving multiple casualties.



Reports suggest the driver may be of Syrian origin (under verification).

„Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Ние сме на тяхна страна и на страната на жителите на Магдебург", написа федералният канцлер Олаф Шолц на платформата X. „Благодаря на всеотдайните спасители в тези тревожни часове". Автомобил се вряза в група хора на коледен базар в източния германски град Магдебург Снимка: Екс/ @Newsoholic25

Кандидатът за канцлер на Съюза Фридрих Мерц (ХДС) реагира с тревога след предполагаемото нападение срещу коледния базар в Магдебург. „Това е много потискаща новина от Магдебург", пише Мерц в X. "Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Искам да благодаря на всички служби за спешна помощ, които се грижат за ранените на място".



1. Mitgefühl für alle Verletzten zeigen.



2. Keine falschen Informationen verbreiten.



3. Polizei und Rettungskräfte ihre Arbeit

machen lassen.



4. Nichts irgendwie instrumentalisieren.



💚🌱

Университетската болница в Магдебург е готова да приеме ранени при предполагаемото нападение тази вечер с кола срещу коледен базар в германския град, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В момента се оказва помощ на първата група от 10 - 20 пациенти, каза говорител на лечебното заведение, и добави, че болницата е готова да приеме още значителен брой хора.

"В момента се подготвяме", каза говорителят. "Интензивните легла са в готовност."