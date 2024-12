Майката на загиналото дете в Магдебург: Нека моето малко плюшено мече отново обиколи света

"Нека моето малко плюшено мече отново обиколи света....Андре не е направил нищо на никого... беше само 9 години с нас на земята...защо две... просто защо, не разбирам....". Това написа във фейсбук профила си майката на една от жертвите в атентата на Магдебург - 9-годишният Андре.

"Сега си при баба и дядо на небето, много им липсваш.... колкото и да ни липсваш сега тук.... винаги ще живееш в сърцата ни.... обещавам ти това", продължава емоционалният пост на майката. Смъртта на детето разтърси хиляди в социалните мрежи. Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen.... André hatte keinem was getan.... er war doch erst 9 Jahre... Posted by Désirée Gleißner on Saturday 21 December 2024

"...Като баща на момченце, което е само на 1 година и 4 месеца, вашата съдба ми е особено близка. Когато го гледам - как се смее, играе и открива света, изпълнен с любопитство - не мога да не си помисля за теб. Толкова е болезнено да видя какво се е случило с теб и семейството ти. Болката, която родителите ти преживяват в момента, е неизмерима. Никой баща, никоя майка не бива да погребва детето си.

Това, което ме разтърсва допълнително дълбоко, е как сега някои хора злоупотребяват със смъртта ви за политически цели. Вместо да скърбят за теб с достойнство и благоразумие, те използват съдбата ти, за да сеят омраза, да издигат виновници и да се самопрофилират. Това не може да се случва. Вашата трагедия заслужава съчувствие, а не сметка. Тя трябва да накара всички ни да се спрем и да ни напомни какво наистина има значение: защитата на нашите деца, защитата на живота", пише в друга публикация, която майката на убитото дете е споделила в профила си. Wir sind sprachlos.... Danke für die Anteilnahme 😪 Posted by Désirée Gleißner on Sunday 22 December 2024

Тя благодари на всички за съболезнованията след ужасяващата трагедия в петък. Атентатът на коледния базар в Магдебург разтърси хората в навечерието на светлите коледни празници. В него освен 9-годишното дете загинаха още четирима, а 200 бяха ранени, като 41 остават в критично състояние, съобщи полицията рано тази сутрин, предаде ДПА.

Германските власти вече повдигнаха обвинения на заподозрения за кървавия атентат.