Взрив разруши къща в Италия, търсят мъж и жена сред отломките (Видео, снимки)

Еднофамилна къща в Италия се срути след взрив, издирват се мъж и жена.

Инцидентът е от късните часове на 21 декември, събота в Молацана в италианската провинция Лука. По първоначални данни причината е изтичане на газ.

Molazzana (Lucca), una violenta esplosione per fuga di gas ha distrutto una villetta nel borgo montano di Eglio: morto un 68enne di Singapore, dispersa la moglie 52enne di Taiwan. I due avevano acquistato l'abitazione qualche anno fa e la usavano per le vacanze @ultimoranet pic.twitter.com/TZopa8g1pj — Ultimora.net (@ultimoranet) December 22, 2024 LUCCA: Esplosione in una villetta a Eglio Sassi nel comune di Molazzana: 1 morto e 1 disperso, la vittima è un uomo di 69 anni originario di Singapore pic.twitter.com/NGSquL8MtC — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) December 22, 2024

Към момента в развалините не са открити хора.

Издирвателната акция продължава, като в нея участват пожарникари, екипи за градско търсене и спасяване (USAR) и полицейски кучета, които работят активно на мястото на инцидента, предаде bTV.

Продължава търсенето на мъж и жена, които са обявени за изчезнали.