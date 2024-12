Един е пострадал при преобръщане на контейнеровоз край Истанбул (Видео, снимки)

Един човек е бил ранен при преобръщане на контейнеровоза "AMNAH", плаващ под флага на Коморските острови, край Истанбул, предава турската телевизия НТВ. The container ship named AMNAH lay on its side for an unknown reason in #Istanbul Ambarlı Port. pic.twitter.com/awiLOZH4M6 — Hamdan News (@HamdanWahe57839) December 23, 2024

Инцидентът е станал около 4 ч. през нощта местно време (3 ч. бълг. време) на пристанище Амбарлъ Мардаш. NEW: Cargo Ship Keels Over at Istanbul Port



A container ship called Amnah has turned sideways at Istanbul’s Beylikdüzü Ambarlı Mardaş port Monday.



Rescue teams have been dispatched to the scene but the cause of the incident has yet to be determined. pic.twitter.com/wcyNb5A3hl — ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) December 23, 2024

На борда на плавателния съд е имало 15 души екипаж. Един човек, който е бил ранен при инцидента, е хоспитализиран. 🚨Ambarlı Marport Limanı'nda yan yatan Comoros bayraklı AMNAH isimli konteyner gemisindeki 15 personel tahliye edildi. Gemi etrafı yüzer bariyerle çevrilerek deniz kirliliği riski kontrol altına alındı. Kurtarma çalışmaları liman başkanlığımız koordinasyonunda başladı. pic.twitter.com/GPYTjwEXfO — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 23, 2024

Десет от 15-те членове на екипажа са били евакуирани от спасителни екипи. Петима души са скочили в морето и са успели да доплуват до брега. Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor bayraklı “Anmah” isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı..



Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarıldı..



Denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı. pic.twitter.com/0jcdZeIsAQ — Ersoy Dede 🇹🇷 (@ersoydede) December 23, 2024