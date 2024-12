12 загинаха при мощен взрив в завод за експлозиви в Турция (Видео)

Мощен взрив избухна в завод за експлозиви в Северозападна Турция, където загинаха 12 души, а трима бяха ранени, съобщи местният губернатор.

„По предварителна информация 12 души са загинали при експлозията" в квартал Кареси на Баликесир, заяви Исмаил Устаоглу пред частната телевизия НТВ.

🚨🇹🇷 BREAKING: An explosion at an explosives factory in Balıkesir, Turkey, has killed 12 and injured 3. Authorities confirm no further risks or sabotage. pic.twitter.com/3UH7P76zSp — Fractured Globe (@FracturedGlobe) December 24, 2024

На кадри от инцидента се виждат парчета стъкло и метал, разпръснати извън завода, пише dariknews.

Взривът е станал в 8:25 ч. (0525 ч. по Гринуич) в част от завода, каза губернаторът и добави, че тази част от сградата се е срутила.

Прокурорите са започнали разследване.