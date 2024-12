Граждани протестират заради изгарянето на коледна елха в Сирия (Видео)

В Сирия избухнаха протести заради изгарянето на коледна елха край град Хама. Случаят, при който въоръжени лица подпалиха празничното дърво на главния площад на Сукайлабия, засилва опасенията на християнската общност в страната, че при новата администрация ще стане мишена на ислямистките групировки.

Във видеоклип, публикуван в социалните медии, се вижда как маскирани въоръжени лица подпалват елхата в градче с християнско мнозинство в централната част на Сирия. Случаят накара хиляди сирийци да излязат по улиците в цялата страна, настоявайки новите ислямистки управници да защитят религиозните малцинства.

⚡️Radicals burn a Christmas tree in the city of Al-Suqaylabiyah in the western Hama countryside, central Syria. pic.twitter.com/yEK9Jfyc60 — War Monitor (@WarMonitors) December 23, 2024

Основната групировка, която оглави въстанието, свалило президента Башар Асад, заяви, че мъжете, отговорни за подпалването, са чуждестранни бойци и са били задържани, а дървото ще бъде бързо възстановено, пише NOVA.