Съмнения: Руската противовъздушна отбрана е свалила азербайджанския самолет (Видео)

Руската противовъздушна отбрана най-вероятно е причинила катастрофата на пътническия самолет Embraer 190 по време на атака в Чечня. Такива твърдения се появиха в социалната мрежа Х. Не се цитират обаче официални източници.

Пътнически самолет Embraer 190 на азербайджанските авиолинии се разби тази сутрин. На борда са били 67 пътници, от които 5 членове на екипажа. 32 души са оцелели след катастрофата. Всички оцелели са били в опашната част на самолета.

Според една от лансираните версии причина за катастрофата станал сблъсък на самолета с ято птици.