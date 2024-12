Финландия арестува в Балтийско море руски танкер, който вероятно е прекъснал електровръзката й с Естония

Финландските власти са поели контрола над петролен танкер, идващ от Русия, по подозрение, че той е предизвикал вчерашната авария, при която бяха прекъснати подводния кабел Естлинк-2 и три интернет линии, свързващи Финландия и Естония.

На борда на кораба "Ийгъл Ес", регистриран на островите Кук, са се качили представители на финландската брегова охрана, които са го отвели във финландски води, пише БТА. BREAKING:



The Finnish Coast Guard has taken the Russian shadow fleet vessel ”Eagle S” to Finnish waters and boarded it.



The vessel’s captain is the main suspect of yesterday’s attack on the undersea power cable Estlink 2.



🇫🇮🇪🇪🇷🇺 pic.twitter.com/Z2FiDC1mHk — Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2024

Според Робин Лардот, директор на Финландското национално бюро за разследване, щетите вероятно са причинени от котва на кораба.

Финландската митническа служба уточни, че е конфискувала товара. Смята се, че корабът е част от "сенчестия флот" на Русия, който се опитва да заобиколи санкциите срещу продажба на руски петрол.

Правителствата на Финландия и Естония заявиха, че ще проведат днес извънредни заседания.

Страните от Балтийско море са в повишена готовност за потенциални саботажи след поредица от прекъсвания на електрозахранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи от 2022 г. насам, въпреки че подводното оборудване е и обект на технически неизправности и аварии. Ремонтът на 170-километровия кабел Естлинк 2 ще отнеме месеци, а прекъсването може да доведе до напрегната ситуация с доставките на електроенергия през зимата, според изявление на Фингрид. The vessel movement of Eagle S is very irregular and corresponds with the location and time of the damage to the Estlink 2 cables. pic.twitter.com/IpEUq13n3k — Kamsarmax (@cashsarmax) December 25, 2024

Повредите на подводните съоръжения в Балтийско море вече са толкова чести, че е трудно да се повярва, че те са причинени само от случайност или лошо мореплаване, подчерта в изявление естонският външен министър Маргус Цахкна. "Трябва да разберем, че повредите на подводната инфраструктура са станали по-систематични и поради това трябва да се разглеждат като нападения срещу нашите жизненоважни структури", добави той.

Нарастващият брой инциденти в Балтийско море трябва да послужи като рязко и неотложно предупреждение за НАТО и ЕС, подчерта литовският външен министър Габриелюс Ландсбергис.

Той призова за подобряване на защитата на критичната инфраструктура в Балтийско море.