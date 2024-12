НАТО ще помогне в разследването за възможен саботаж за прекъсването на подводния кабел

НАТО е готова да окаже помощ на Финландия и Естония, докато финландските власти разследват петролен танкер, отплавал от руско пристанище, за „саботаж" на електрически кабел, свързващ страната и Естония. Това обяви в публикация в социалната мрежа "Екс" шефът на военния алианс Марк Рюте.

„Разговарях с Кристен Михал (министър-председателят на Естония) във връзка със съобщението за възможен саботаж на кабели в Балтийско море. НАТО е солидарна със съюзниците и осъжда всякакви атаки срещу критична инфраструктура. Следим разследванията на Естония и Финландия и сме готови да предоставим допълнителна подкрепа", пише Рюте в публикацията си.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024